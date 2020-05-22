هواتف وذهب.. حبس عامل لسرقته شقة في مدينة نصر

قررت النيابة العامة حبس عامل لسرقته مشغولات ذهبية وهواتف محمولة من داخل شقة بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت لسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهم الإجرامى.

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يذكر أن اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقي إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول مفاده تلقيه بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية و3 هاتف محمول من داخل الشقة سكنه.





ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "عامل سابق لدى المجنى عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، له معلومات مسجلة" عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وكذا نسخة المفتاح المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات، ‎وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.









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أصدرت نيابة المعادى الجزئية قرارا بحبس 6 متهمين لقيامهم بسرقة مدرسة بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وبمواجهة المتهمين أمام النيابة اعترفوا بواقعة السرقة بأسلوب "التسلق وكسر القفل الخاص بغرفة الكمبيوتر وسرقة الأجهزة الألكترونية بداخلها.





كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تمكنه من من ضبط 6 أشخاص وبحوزتهم (جهاز ميكروفون- جهاز طباعة - عدد 2 شاشة كمبيوتر - عدد 2 كيسة كمبيوتر – مروحة - جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة - حقيبة بداخلها "مجموعة من الكابلات الكهربائية، سماعات كمبيوتر" - عدد 3 غطاء كشاف كهربائى).





وباستدعاء (مديرة المدرسة محل الواقعة) تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة وأقرت بعدم اكتشافها واقعة السرقة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي و"الكافيتريات" ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.





وأسفرت عن ضبط (213) مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق (73) مكان نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجاري" (12531) مركزًا تعليميًا.





وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 21 سيارة بكورنيش مدينة المنصورة لمخالفة قائديها قرار منع التجمعات.





بداية الواقعة، حدثت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الدقهلية لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنصورة، حيث تلاحظ لهم تجمع عدد من المواطنين والإعداد للإفطار الجماعي، وتمكنت القوات من ضبط (21) سيارة قبل قيام أصحابها بافتراش الطعام الخاص بإفطارهم على السيارات.





وتم سحب التراخيص الخاصة بتلك السيارات "وصرفهم في الحال" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات على الشواطئ وكورنيش النيل.





جاء ذلك، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا لتلك الجهود المبذولة.



