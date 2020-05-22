تعرف على موعد عرض الحلقة ال29 من "القمر آخر الدنيا"

تعرض قناة النهار اليوم الحلقة 29 من مسلسل ''القمر أخر الدنيا" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وعلى أن تكون الإعادة عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.



