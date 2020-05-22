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نشرة حوادث الفجر.. سقوط خلية إخوانية تنتج أفلاما "مفبركة"

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
داليا عادل
شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ونظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار.

حبس 6 متهمين بسرقة غرفة كمبيوتر من داخل مدرسة بالمعادي

أصدرت نيابة المعادى الجزئية قرارا بحبس 6 متهمين لقيامهم بسرقة مدرسة بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بـ"رأس تمثال فرعوني وجعران".. القبض على تاجر آثار في البدرشين

بـ"7 قطع يشتبه في اثريتها"، تمكن ضباط إدارة شرطة السياحة والآثار، من القبض على شخص عثر بحوزته قطع أثرية بقصد الاتجار.


شاركت وزارة الداخلية المواطنين فرحة إستقبال عيد الفطر المبارك وأهدت عبوات كعك للمواطنين والمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية، يأتى ذلك تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

تمكنت مديرية أمن المنيا من ضبط 21 شخصا لمخالفتهم قرار الحظر وتواجدهم داخل ملعب لممارسة لعبة كرة القدم.

فقد تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من الأهالى بناحية قرية قلينى بتجمع عدد من الشباب داخل أحد الملاعب الخماسية عقب أوقات الحظر بذات الناحية.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التحصل على السيارات المستولى عليها والمهربة جمركيًا بقصد التصرف فيها بالبيع كسيارات "بدون أوراق" عبر صفحات موقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك.
رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليفًا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية "مفبركة"، مقابل مبالغ مالية ضخمة تتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية بالبلاد، والترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقناة الجزيرة تنفيذًا لتوجهات التنظيم الإرهابى.


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