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توقعات بتحسن معدلات التوظيف بالولايات المتحدة رغم أزمة كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:38 م
البطالة في أمريكا
البطالة في أمريكا

قال مستشار البيت الأبيض كيفن هاست يوم الجمعة إنه يتوقع أن يسجل مايو أيار شهرا جديدا من الضعف في التوظيف بالولايات المتحدة، لكن يونيو قد يكون نقطة تحول فيما يتعلق بموجة البطالة الهائلة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

 

وقال لشبكة سي.إن.إن ”سنرى رقما سيئا للغاية لمايو ثم، على ما أعتقد، في يونيو ستبدأ الأمور تتجه في الاتجاه الصحيح“، مضيفا أنه يعتقد أن مشروع قانون رابعا للتحفيز يعني أن توقف النزيف الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا قادم ”عاجلا وليس آجلا

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