"التجارة" السعودية تعلن مواعيد عمل المطاعم خلال فترة منع التجول

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية، عبدالرحمن الحسين، أن المطاعم ستعمل من 6 صباحاً حتى 10 مساءً خلال فترة المنع الكامل للتجول المستمر لنهاية يوم 4 شوال، عبر أسطولها الخاص بالنقل أو عبر تطبيقات التوصيل.









في سياق آخر، نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال الفترة من 20 إلى 27 رمضان، 1054 جولة رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات بهدف التأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، في ظل الإجراءات الإحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك الوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.





وخلال هذه الجولات جرى ضبط 28 مخالفة واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.





وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع.





ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"، أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة .





ويذكر أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، عن العقوبات المقررة ضد من يُسهل الحصول على تصريح أو إذن للتنقل بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وقالت الداخلية، في بيان لها: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بهما معًا، كل من سهل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول".



وأكدت الوزارة، أنه في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مشيرة إلى أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده ومنع دخوله المملكة نهائيًا، بعد تنفيذه العقوبة الموقعة في حقه.





وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.





وأوضح "العبد العالي"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الحالات الجديدة المصابة توزعت ما بين 27% إناث و73% ذكور، وكانت أعمارهم بنسبة 11% أطفال، 85% بالغين، 4% كبار السن، فيما تنوعت جنسياتهم بين 38% مواطنين و62% أجانب.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة بلغ 67.719، منها 28.352 نشطة ولكنها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية، و302 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأضاف العبد العالي، أنه تم تسجيل 2963 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع الإجمالي إلى 39.003 حالة، وتسجيل 13 حالة وفاة جديدة لحالات مصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 364 حالة.

هذا وقرر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الجمعة، أصدار تعميمًا لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على التأكيد على منسوبي المساجد؛ بعدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمصليات بالمملكة.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



