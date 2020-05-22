شعبة الملابس الجاهزة تزف بشرى سارة بشأن تصنيع الكمامة القماش

كشف محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات المصري، أن مصانع الملابس الجاهزة على مصر أبدت استعدادها لتصنيع الكمامة القماش لسرعة توافرها في السوق المصري قبل تنفيذ قرار ارتداء الكمامة الإجباري الذي سيبدأ في شهر يونيو القادم.

وتأتى إلزام الحكومة للمواطنين بارتداء الكمامة إجباريا ضمن إجرائتها لاستعادة الحياة لطبيعته بعد العيد لتقليل الأخطار الاقتصادية التى شهدتها البلاد منذ بداية ازمة كورونا من الاغلاق الجزئي لأنشطة الحياة الاقتصادية المختلفة. الاقتصادية.

وفرضت الحكومة إجراءات صارمة على المواطنين المخالفين ارتداء الكمامة في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات والبنوك والمصالح الحكومية، بقيمة 4 الآف جنيه.

وأضاف محمد عبد السلام في تصريحات "للفجر"، أن مصانع الملابس ستوجه كافة طاقتها الإنتاجية لإنتاج هذه الكمامة، مشيرا إلى أن إنتاجها سيبدأ فور إنتهاء وزارة الصحة من المواصفات الخاصة بإعداد الكمامة القماش.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم أنها انتهت من إعداد الاشتراطات الخاصة بتصنيع الكمامة القماش بعد مراجعتها مع وزارة الصحة، حيث حددت نوعية الخامات المستخدمة في تصنيعها من قماش، كما وضعت الشكل النهائي للتصميم والذي راعت فيه أن تكون الكمامة مناسبة لتغطية الفم والأنف حتى أسفل الذقن بشكل محكم وآمن؛ لمنع نقل الأمراض.

وأوضح محمد عبد السلام، أن وزارة الصناعة راعت في مواصفتها أن تكون الكمامة القماش ذات تكاليف إنتاج بسيطة حتى يستطيع جميع المواطنين شرائها.

وتابع أن تصنيع الكمامة القماش، سيأتى كمنقذ لعدد من مصانع الملابس التى تعرضت لخسائر قوية خلال أزمة كورونا الأخيرة بسبب توقف التصدير، وعدم وجود حركة بيع وشراء في المحلات للملابس ما جعل هناك هدر كبير في الكميات المنتجة.