محافظة الفيوم توزع الكمامات مجانا على سكان المناطق المعزولة بسبب كورونا

‏قال الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، إن المحافظة قامت بتوزيع 5 آلاف كمامة على الأهالي قاطني العقارات بعدد من المناطق المعزولة بمدينة الفيوم كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأوضح "الأنصاري" فى بيان صحفى، أن المناطق التي تم توزيع الكمامات عليها اليوم وأمس، شملت الشيخ حسن، والحاكوره، ومصطفى حسن، والصوفي، والمدينة الصناعية، والنويري، لافتًا الى توزيع الكمامات على باقي المناطق المعزولة الأيام القادمة.





وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها فى تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية للحفاظ على سلامة مواطنيها، مناشدًا جميع أهالى المحافظة بالمشاركة الإيجابية فى التوعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم.





وقدم المحافظ خالص تهانيه القلبية لجميع أهالى المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلى القدير أن تتجاوز مصر أزمة فيروس كورونا فى أسرع وقت، وأن يعم الخير والصحة أرجاء البلاد.





كما أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرارًا بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة والمؤجرة، وكذلك بحيرة قارون وشواطئها سواء كانت عامة أو خاصة، وغلق المقابر والطرق المؤدية إليها مع استثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.





كما شمل القرار غلق محميتي وادي الريان والحيتان والطرق المؤدية إليهما، وكذا إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي على مدار اليوم والتى تشمل سيارات "السيرفيس" داخل مدينة الفيوم وسيارات النقل الجماعي داخل القرى وبين القرى والمراكز، وذلك كإجراء احترازي لمنع المواطنين من الوصول إلى المناطق السياحية أو التزاحم والتكدس بوسائل المواصلات العامة طوال إجازة عيد الفطر المبارك، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من كافة الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.



