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حكيمي يقترب من العودة إلى ريال مدريد

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية عالمية أن أليخاندرو كامانو وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني والمعار إلى بروسيا دورتموند الألماني صرح أن وكيله سيعود إلى صفوف الملكي في الصيف المقبل عقب نهاية فترة إعارته.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن حكيمي يلعب في بروسيا دورتموند معارًا منذ موسمين وتنتهي فترة إعارته مع النادي الألماني عقب نهاية الموسم الحالي علماً بأن النجم المغربي قدم مستوى رائع أثناء فترته مع بروسيا دورتموند.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النجم المغربي ارتبط بالانضمام إلى العديد من الأندية على رأسها تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني ولكن ريال مدريد الإسباني حريص على إستعادته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أليخاندرو كامانو وكيل أعمال حكيمي في تصريحات صحفية:"حكيمي سيصبح الأفضل بالعالم في مركزه وجميع الأندية الكبيرة في أوروبا ترغب بالتعاقد معه وبالتأكيد ريال مدريد أحد هذه الأندية، خطوتنا القادمة هي العودة إلى ريال مدريد".

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