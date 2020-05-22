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ألأهلي يحسم موقف نجم الفريق

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:58 ص
بوابة الفجر


كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولي الأهلي حسموا موقفهم النهائي من بيع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن محمد الشناوي يمتلك عدة عروض خليجية وأوروبية في الفترة الأخيرة للرحيل عن صفوف الأهلي في الصيف المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي رفض عرضا تبلغ قيمته 5 ملايين دولار من إحد الأندية في الفترة الأخيرة لبيع محمد الشناوي لأن إدارة القلعة الحمراء لا تفكر نهائيًا في التخلي عن الحارس الأول في مصر.

وذكرت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي لا يفكرون في الاستغناء عن محمد الشناوي في الصيف المقبل وضم أحمد الشناوي حارس براميدز بدلا منه.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن لجنة التخطيط في الأهلي تعتقد بتأثير رحيل محمد الشناوي بالسلب على الفريق لأنه قطعة أساسية في تشكيلة القلعة الحمراء مؤخرًا.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي يفكرون في الفترة الأخيرة في تجديد عقد محمد الشناوي لمدة 5 مواسم إضافية مقابل 12 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.

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