طليق ياسمين عبدالعزيز ينتهز فرصة خلافها مع حبيبها ليعود لها









عرضت مساء أمس الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.وجاءت ضمن أحداث الحلقة الثامنة والعشرون، أن عبد الله_شريف منير طلب من غالية_ياسمين عبد العزيز أن تعطيه فرصة أخرى، وتعود له من أجل ابنتهما وأنه تغير، كما طلب منها أن تأتي له كثير ويجلسوا مع بعض فترات طويلة حتى تتعرف على عبد الله من جديد وتعرف أنه تغير، موضحاً لها إنه انتهز فرصة خلافها مع مراد_كريم فهمى، حتى يعود إليها.قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج."ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه:مسلسل "ونحب تاني ليه" يعرض على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.