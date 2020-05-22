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قفزة ضخمة في إصابات كورونا بالبرازيل.. اعرف التفاصيل

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت البرازيل، عددًا قياسيًا في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 ساعة، بـ1188 حالة وفاة، و18500 حالة إصابة جديدة. 

وأفادت "روسيا اليوم"، أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد، تجاوز الـ20 ألف حالة، بينما تجاوز عدد الإصابات نحو 310 ألف، وبذلك تنتقل إلى المركز الثاني للإصابات حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. 

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن العدد الفعلي للمصابين قد يكون أكبر من ذلك، نظرا لعدم وجود اختبارات لكشف الفيروس على نطاق واسع. 

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بدأ في الصين، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من خمسة ملايين شخص، وقتل نحو 334 ألف شخص، في أنحاء العالم، وكانت الولايات المتحدة الأكثر تضررًا بنحو مليون ونصف المليون مصاب، و93 ألف قتيل.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.


وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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