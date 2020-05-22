محمد رمضان: شرف لي إني عرفت الشهيد أحمد المنسي شخصيا







البوست الذي نشره رمضان على موقع "تويتر" به صوره مع إبن الشهيد ومكتوب عليه :"محمد رمضان ينهار ويقبل رأس الشهيد أحمد منسي من جنازة الشهيد بمدينة العاشر من رمضان..شرف لرمضان إنه يكون الفنان الوحيد الحاضر للجنازة والله".



علق رمضان على الصورة قائلاً :"‏‏طبعاً شرف عظيم إني عرفت القائد ‎أحمد المنسي شخصياً هو وعائلته الكريمة وابنه البطل الصغير وشرف ليا إني حضرت جنازته أو الزفة بتاعتوا إلى الجنة ونعيمها إن شاء الله.. رحم الله شهداء الوطن".



كانت حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار" تتضمن أحداث ملحمة البرث، استشهاد الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، الذي كان يتضمن المسلسل قصة حياته واستشهاده في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



يذكر أن مسلسل "الاختيار " بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، رضوى جودة، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ، الكثير من ضيوف الشرف في كل حلقة، من إخراج بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار".







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أعاد الفنان محمد رمضان، نشر بوست متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورته وهو مع إبن الشهيد البطل القائد أحمد منسي، في جنازته، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".