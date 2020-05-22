أبرز ما جاء في الحلقة الـ29 من "القمر آخر الدنيا''

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انتهى منذ قليل مسلسل ''القمر آخر الدنيا"، وتجلس دلال بمفردها بعد طلاقها من زوجها خالد ثم تجد مجدية تدخل وتخبرها أنه يوجد ضيف بإنتظارها.



ويدخل سامي لها ويطلب منها أن تأتي معه لأحمد وجلال للبحث عن والدتها كريمة وتقتنع وتذهب معه ثم تتحدث معه عن أمر علاقتها بخالد وطلاقها منه ولم تكن تتوقع هذا وتفكر في أبنائها.



ويخبر سامي دلال أنه لم يتخلى عنها نهائياً وسيحافظ على أبنائها، وسيطلبها للزواج بعد العثور على والدتها وأنه يشعر أنهم سيجدوها، لترد أنها أيضًا تشعر أن والدتها قريبة جدًا.



تذهب كوثر لتقابل خطيبها عمر ولكنها تجده قام بالانتحار وألقى بنفسه من شرفة منزلهم لتصرخ وتنهار بالبكاء وتخبر سامي ويحزن برفقة دلال، وترد دلال أنها لم تكن تتخيل أن فقدان الأمل يصل بالانسان لهذه الحالة.



وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا"، في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.