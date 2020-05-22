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حسام داغر يشيد بأداء عصام السقا في مسلسل "الاختيار" عقب الحلقة الـ28

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:48 ص
عصام السقا
عصام السقا
روان هيثم

أعرب الفنان حسام داغر، عن فخره بأداء الفنان عصام السقا في مسلسل "الاختيار" الذي يجسد فيه شخصية الشهيد محمد محمود الشهير "هرم".

وكتب الفنان حسام داغر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلاً: "كنت مخبي كل ده فين يا هرم، كنت هايل حقيقي وجعتوا قلبي تسلموا".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "وجعتوا قلوبنا كلنا والفنان عصام يستاهل كل خير من نجاح لنجاح دايما ودي حاجة مش جديدة عليه لأننا متعودين منه على أعماله الرائعة وجميلة على طول".

وتضمنت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار" أحداث ملحمة البرث، وإستشهاد الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، الذي كان يتضمن المسلسل قصة حياته وإستشهاده في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

يذكر أن مسلسل "الاختيار " بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، عصام السقا، كريم العمري، كريم عبد الجواد، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ، الكثير من ضيوف الشرف في كل حلقة، من إخراج بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار".


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