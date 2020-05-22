مدحت تيخا يشيد بـ"الاختيار" ويكشف مدى تأثيره على أولاده





علق الفنان مدحت تيخا، على أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" كما أوضح مدى تأثر أولاده به وبالشهيد البطل أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين "مربع البرث" عام 2017 بمدينة رفح أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.وكتب مدحت تيخا قائلاً: ''ولادي ماسكين الولاعات بتاعة البوتجاز اللي هي شبه المسدس دي وعمالين يقتلوا في الإرهابيين.. (الاختيار)''.ونشر هذا بعد حلقة أمس الـ28 من مسلسل "الاختيار" التي كانت تتضمن أحداث ملحمة البرث، وإستشهاد الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، الذي كان يتضمن المسلسل قصة حياته وإستشهاده في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.يذكر أن مسلسل "الاختيار " بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، رضوى جودة، كريم العمري، عصام السقا، كريم عبد الجواد، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ، الكثير من ضيوف الشرف في كل حلقة، من إخراج بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار".