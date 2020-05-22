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دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الـ 32 من "اتنين في الصندوق" لأوس أوس والميرغني

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:26 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة "أم بي سي مصر" أمس حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" لـ نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس الذي يد أولى بطولاتهم المطلقة ليشاركوا به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت احداث الحلقة الـ 32 من مسلسل "اتنين في الصندوق" العديد من الأحدث الدرامية ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة.

ـ عودة شوقي وزكي من الكباريه سكرانين والدوعكي يراهما.

ـ زكي يتعصب على الريس دوعكي يطلب منه الرحيل من السفارة.

ـ زعيم ممادوا ينفعل بسبب استمرار الكاتب بدير بتوجبه على الاضواء.

ـ حاول عباسي أن يجعل من بدير الصحفي مدرس لـ زكي وشوقي.

ـ دوعكي ورسمية يتركون السفارة والذهاب لـ مقر منزلهم.

ـ حبيبتة الصحفي بدير تقول له بأناه لا تستطيع الزواج منه بسبب أولادها.

ـ شوقي وزكي يذهبون لـ دوعكي المنزل ويطلبون منه العودة لـ السفارة والأخير يرفض.

ـ رسمية تطلب من زكي وشوقي عدم البعد عن نونا وكراميلا.

ـ زعيم ممادوا يتقدم لـ الزواج من سونيا الراقصة.

ـ نونا وكراميلا يتفقون مع بعضهم ضد شوقي وزكي.

ـ انتهت الأحداث بتفجر سيارة شوقي وزكي، ودخولهم العناية المركزة.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.

ويسجل اتنين فى الصندوق" البطولة الأولى للفنانين حمدى الميرغنى وأوس أوس فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتهما سويًا عروض مسرح مصر على مدار سبع مواسم كاملة، حيث التحقا بالفنانين على ربيع ومصطفى خاطر الذين قدموا البطولة فى السنوات الماضية.

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