والدة ياسمين عبد العزيز تتطلب منها العودة إلى طليقها من أجل ابنتهما

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عرضت مساء أمس الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.



وجاءت ضمن أحداث الحلقة الثامنة والعشرون، اتصال عبدالله_شريف منير بابنته تيا، وأخبرها أن تبلغ والدتها غالية أن يأتوا إليه من أجل الغداء، ولكن غالية تعصبت ورفضت الذهاب، وذهبت إليه والدتها عائشة وطلبت منها أن تعطى فرصة أخرى لعبد الله فهو تغير وأصبح شخص آخر، وأبلغتها أن تفكر بالعقل والمنطق وتعود له من أجل ابنتها تيا.





قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"



تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.





"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.



مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه:



مسلسل "ونحب تاني ليه" يعرض على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.