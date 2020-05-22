تعليق محمد كيلاني على أحداث الحلقة الـ28 من "الاختيار"





أعرب الفنان محمد كيلاني، عن فخره بالجيش المصري وبالشهيد البطل أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين "مربع البرث" عام 2017 بمدينة رفح أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.وكتب محمد كيلاني قائلًا: "معرفش ليه الموضوع قالب معايا بفخر مش طبيعي رجالة تشرف بجد لو زعلان هبقى زعلان عشان ولادهم وزوجاتهم وأبوهم وأمهم وهدعي ان ربنا يصبرهم علي فراق الأبطال انما هما بصراحه لازم نبقي مبسوطين بيهم، ويمكن نحسدهم كمان علي مكانتهم".ونشر هذا بعد حلقة أمس الـ28 من مسلسل "الاختيار" التي كانت تتضمن أحداث ملحمة البرث، وإستشهاد الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، الذي كان يتضمن المسلسل قصة حياته وإستشهاده في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.يذكر أن مسلسل "الاختيار " بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، رضوى جودة، كريم العمري، عصام السقا، كريم عبد الجواد، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ، الكثير من ضيوف الشرف في كل حلقة، من إخراج بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار".