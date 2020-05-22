تامر حسني يوجه رسالة للشهداء وأمير كرارة.. والأخير يرد

ورد كرارة على التغريدة قائلاً: "‏‎حبيبي وأخويا نجم الجيل وعشرة العمر".



ونشر هذا بعد حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار" التي كانت تتضمن أحداث ملحمة البرث، استشهاد الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، الذي كان يتضمن المسلسل قصة حياته واستشهاده في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



يذكر أن مسلسل "الاختيار " بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، رضوى جودة، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ، الكثير من ضيوف الشرف في كل حلقة، من إخراج بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار".







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وجه الفنان تامر حسني، رسالة لشهداء ملحمة البرث، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" كما وجه رسالة أيضاً لصناع العمل ولأمير كرارة.وكتب حسني: "‏رحم الله شهداء الوطن..ستبقى ذكراكم وبطولاتكم خالدة في قلوبنا نتذكرها دائمًا..مسلسل الاختيار مثال للعمل المحترم تحيه لكل فريق العمل و لأخويا و صديق العُمر النجم امير كرارة"