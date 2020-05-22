بعد أحداث ملحمة "البرث".. تعليق أحمد يونس على الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار"

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نشر المذيع أحمد يونس، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة تجمع شهداء ملحمة برث وحازت الثورة على الكثير من الإعجابات.



وعلق يونس على الصورة قائلأ: "فاكرين لما أغنيه قالوا ايه كانت بتتقال في طوابير المدرسه ؟! ..محدش كان مدرك المعاني.. دلوقتي اعتقد انها بتتقال من قلب كل مصري".



ونشر هذا بعد حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار" التي كانت تتضمن أحداث ملحمة البرث، استشهاد الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، الذي كان يتضمن المسلسل قصة حياته واستشهاده في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



يذكر أن مسلسل "الاختيار " بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، رضوى جودة، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ، الكثير من ضيوف الشرف في كل حلقة، من إخراج بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار".







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