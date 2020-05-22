Advertisements

آسر ياسين يوجه رسالة لبيتر ميمي وأمير كرارة

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:59 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

وجه الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" رسالة للمخرج بيتر ميمي والفنان أمير كراراة، حيث قام بنشر صورة له مع أمير كرارة من كواليس مسلسل "الاختيار".

وعلق ياسين على الصورة قائلاً:" ‏سعيد جداً اني كنت ‎وسط الفرسان مع بيتر ميمي وأخويا الجدع أمير كرارة لتوثيق قصة مهمة وملهمة بالشكل ده..اللهم أرحم شهداء الوطن وقوي أبطالنا علي مواجهة الخونة أجمعين.".

ونشر هذا بعد حلقة أمس من مسلسل "الاختيار" التي كانت تتضمن أحداث ملحمة البرث، استشهاد الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، الذي كان يتضمن المسلسل قصة حياته واستشهاده في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

يذكر أن مسلسل "الاختيار " بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، رضوى جودة، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ، الكثير من ضيوف الشرف في كل حلقة، من إخراج بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار".



أخبار تهمك

أول رد من دفعة تكليف مارس 2020 عقب حديث السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إجمالي مصابي كورونا لـ 37 ألف (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| تحول نهار الصين إلى ليل دامس لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

لأول مرة تداول صور لمحمد رمضان أثناء تقبيله رأس الشهيد أحمد منسي بعد استشهاده

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تعليق ناري لـ"السيسي" على بناء المساجد المخالفة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بعد اقترابه من الأهلي.. الزمالك يتدخل لافساد صفقة الأحمر

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا وعزلها بمنزلها

منذ يوم

تامر أمين يكشف موعد انتهاء فيروس كورونا من مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة ثانية في ترهونة

منذ حوالي 4 ساعات

أرملة "المنسي" توجه رسالة للشهيد في قبره

منذ ساعة و 7 دقيقة

وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. رد فعل أرملة الشهيد أحمد منسي وأولاده بعد استشهاده في "الاختيار" (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. أحمد العوضي يوجه رسالة للمصريين بشأن الحلقة الـ 29 المرتقبة من "الاختيار"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بسبب معاملته السيئة لمرضى كورونا.. إقالة مدير حميات منوف

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة اثنين من أساتذة جامعة الفيوم بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وميلان

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:46 ص

عاجل| بسبب معاملته السيئة لمرضى كورونا.. إقالة مدير حميات منوف

عاجل.. إصابة اثنين من أساتذة جامعة الفيوم بكورونا

01:32 ص

عاجل| تحول نهار الصين إلى ليل دامس لهذا السبب

04:01 م

أول رد من دفعة تكليف مارس 2020 عقب حديث السيسي

01:36 م

بعد اقترابه من الأهلي.. الزمالك يتدخل لافساد صفقة الأحمر

03:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»