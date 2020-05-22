آسر ياسين يوجه رسالة لبيتر ميمي وأمير كرارة

وعلق ياسين على الصورة قائلاً:" ‏سعيد جداً اني كنت ‎وسط الفرسان مع بيتر ميمي وأخويا الجدع أمير كرارة لتوثيق قصة مهمة وملهمة بالشكل ده..اللهم أرحم شهداء الوطن وقوي أبطالنا علي مواجهة الخونة أجمعين.".



ونشر هذا بعد حلقة أمس من مسلسل "الاختيار" التي كانت تتضمن أحداث ملحمة البرث، استشهاد الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، الذي كان يتضمن المسلسل قصة حياته واستشهاده في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



يذكر أن مسلسل "الاختيار " بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، رضوى جودة، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ، الكثير من ضيوف الشرف في كل حلقة، من إخراج بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار".







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