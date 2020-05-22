Advertisements

أغنية "إحنا مش بتوع حداد" لأحمد جمال تتعدى مليون مشاهدة فور طرحها

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:48 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

تعدت أغنية "احنا مش بتوع حداد" للفنان أحمد جمال، الذي طرحها عقب انتهاء الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار" اهداءً لروح الشهيد البطل أحمد صابر منسي، حاجز المليون مشاهدة اليوم.

وحازت أغنية "احنا مش بتوع حداد " على إعجاب الجماهير، وهى من كلمات محمد وديع، الحان أحمد جمال، توزيع و ميكس وماستر إلهامي دهيمة و أحمد حسام، إنتاج ستار إيدج هبة غندور و احمد عبد السلام.

وشارك أبناء الشهيد أحمد منسي الثلاثة في أغنية "إحنا مش بتوع حداد" للفنان أحمد جمال، الذي أهداها لروح الشهيد البطل أحمد صابر منسي.

وظهر حمزة أحمد منسي، في بداية الفيديو كليب وهو يمسك بصورة والده ويقوم بتعليقها على الحائط، ظهرت إبنته عليا وهي تشاهد فيديو يجمع بينها وبين والدها وهي طفلة، كانت تبتسم، شارك بها أيضاً رجال كانوا يعملون في الجيش المصري سابقاً بالغناء.

أخبار تهمك

عاجل| تحول نهار الصين إلى ليل دامس لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وميلان

منذ حوالي 3 ساعات

أرملة "المنسي" توجه رسالة للشهيد في قبره

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا وعزلها بمنزلها

منذ يوم

عاجل| بسبب معاملته السيئة لمرضى كورونا.. إقالة مدير حميات منوف

منذ ساعة و نصف

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إجمالي مصابي كورونا لـ 37 ألف (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

لأول مرة تداول صور لمحمد رمضان أثناء تقبيله رأس الشهيد أحمد منسي بعد استشهاده

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أحمد العوضي يوجه رسالة للمصريين بشأن الحلقة الـ 29 المرتقبة من "الاختيار"

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري لـ"السيسي" على بناء المساجد المخالفة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بعد اقترابه من الأهلي.. الزمالك يتدخل لافساد صفقة الأحمر

منذ ساعتين

عاجل.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة ثانية في ترهونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة اثنين من أساتذة جامعة الفيوم بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من دفعة تكليف مارس 2020 عقب حديث السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

تامر أمين يكشف موعد انتهاء فيروس كورونا من مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. رد فعل أرملة الشهيد أحمد منسي وأولاده بعد استشهاده في "الاختيار" (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:46 ص

عاجل| بسبب معاملته السيئة لمرضى كورونا.. إقالة مدير حميات منوف

عاجل.. إصابة اثنين من أساتذة جامعة الفيوم بكورونا

01:32 ص

عاجل| تحول نهار الصين إلى ليل دامس لهذا السبب

04:01 م

أول رد من دفعة تكليف مارس 2020 عقب حديث السيسي

01:36 م

بعد اقترابه من الأهلي.. الزمالك يتدخل لافساد صفقة الأحمر

03:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»