أغنية "إحنا مش بتوع حداد" لأحمد جمال تتعدى مليون مشاهدة فور طرحها

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تعدت أغنية "احنا مش بتوع حداد" للفنان أحمد جمال، الذي طرحها عقب انتهاء الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار" اهداءً لروح الشهيد البطل أحمد صابر منسي، حاجز المليون مشاهدة اليوم.



وحازت أغنية "احنا مش بتوع حداد " على إعجاب الجماهير، وهى من كلمات محمد وديع، الحان أحمد جمال، توزيع و ميكس وماستر إلهامي دهيمة و أحمد حسام، إنتاج ستار إيدج هبة غندور و احمد عبد السلام.



وشارك أبناء الشهيد أحمد منسي الثلاثة في أغنية "إحنا مش بتوع حداد" للفنان أحمد جمال، الذي أهداها لروح الشهيد البطل أحمد صابر منسي.



وظهر حمزة أحمد منسي، في بداية الفيديو كليب وهو يمسك بصورة والده ويقوم بتعليقها على الحائط، ظهرت إبنته عليا وهي تشاهد فيديو يجمع بينها وبين والدها وهي طفلة، كانت تبتسم، شارك بها أيضاً رجال كانوا يعملون في الجيش المصري سابقاً بالغناء.