الزمالك يحسم موقفه من نجم الأهلي





ذكرت تقارير صحفية محلية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك حسم موقفه من التعاقد مع صالح جمعة نجم الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت التقارير الصحفية أن باتريس كارتيرون يرفض التعاقد مع صالح جمعة وقدومه إلى الزمالك في الصيف المقبل بسبب وجودة كثير من اللاعبين المميزين في مركزه على رأسهم يوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر.

وأوضحت التقارير الصحفية أن باتريس كارتيرون يرى أنه ليس هناك حاجة لجهود صالح جمعة في مركز صانع الألعاب في الموسم المقبل وأنه يفضل التركيز على تدعيم مراكز أخرى في صفوف القلعة البيضاء.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن صالح جمعة مرتبط بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2022 لكنه خرج من حسابات المدير الفني السويسري بشكل نهائي الذي طالب برحيله في الصيف المقبل.





وأفادت التقارير الصحفية بأن مسئولي الأهلي فشلوا في بيع أو إعارة صالح جمعة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب عدم وجود أية عروض رسمية له.



