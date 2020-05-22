Advertisements
تعرف علي موعد عودة الدوري الاسباني الممتاز
الجمعة 22/مايو/2020 - 04:26 ص
علي ماهر حلمي
ذكرت العديد من التقارير الاسبانية اليوم أن رابطة الدوري الاسباني قد حددت موعد لاستئناف البطولة الكروية التي توقفت من شهرين لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.
وقالت اذاعة كادينا كوبي الاسبانية الشهيرة أن رابطة الدوري الإسباني حددت 12 يونيو المقبل، موعدًا لاستئناف بطولة الدوري الاسباني الممتاز وأن عودة الدوري ستبدأ بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس.
وأضافت الصحيفة أن الرابطة تستعد لإعلان جدول المباريات كامًلا 28 مايو المقبل بعد أن قد أكدت أن الليجا ستتقدم الجمعة المقبل بطلب لوزارة الصحة، من أجل عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية بشكل كلي يوم الإثنين القادم.
واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة أن عودة اللاعبين الإثنين إلى التدريبات الجماعية سيؤدي إلى عودة الدوري يوم 12 يونيو المقبل وإستئناف ما تبقي من عمر البطولة الاسبانية.