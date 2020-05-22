تعرف علي موعد عودة الدوري الاسباني الممتاز

ذكرت العديد من التقارير الاسبانية اليوم أن رابطة الدوري الاسباني قد حددت موعد لاستئناف البطولة الكروية التي توقفت من شهرين لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.





وقالت اذاعة كادينا كوبي الاسبانية الشهيرة أن رابطة الدوري الإسباني حددت 12 يونيو المقبل، موعدًا لاستئناف بطولة الدوري الاسباني الممتاز وأن عودة الدوري ستبدأ بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس.





وأضافت الصحيفة أن الرابطة تستعد لإعلان جدول المباريات كامًلا 28 مايو المقبل بعد أن قد أكدت أن الليجا ستتقدم الجمعة المقبل بطلب لوزارة الصحة، من أجل عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية بشكل كلي يوم الإثنين القادم.



