عودة الروبوت مرة أخرى.. أبرز أحداث الحلقة الـ28 من "النهاية''

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انتهى منذ قليل مسلسل "النهاية"، تقابل صباح صديقتها التي تجسدها الفنانة داليا شوقي التي تعمل معها في البرج الشمالي محتجزة في نفس المكان الذي يقيم فيه ضابط المخدرات، وتساعدها في الحصول على الأطراف الصناعية اللازمة لإعادة تشغيل "الروبوت".



قابل زين امرأة تعمل مع أفراد الأمن، وأخبرها بجميع ما عرفه من أسرار حول ما يدور في الواحة، ولم تقتنع بحديثه، وطلبت منه الذهاب لطبيب ليختبر عقله قبل الضياع.



تبدأ صديقة صباح عملها بإصلاح الروبوت ويستيقظ "الروبوت''، وكان الكثير من الرجال يسعى للوصول إليه.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.