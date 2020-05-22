التعدي على خالد سرحان بالضرب على يد رمزي العدل





عرضت قناة الحياة أمس، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، التي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقات المسلسل وبالاخص بعد تغير محور الأحدث من الصراع على المال لـ استمرار يسرا في الانتقام من اشقائها بسبب قتلهم لـ نجلها.وشهدت احداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "خيانة عهد" مقابلة "عهد" بـ شقيقها "مروان" في النيابة وطلب منها ان تأتي له بالفلاشة التي التحتوى على الفيديو المسئ لـ زوجته والذي يثبت دليل براءته، وعندما عاد لـ الحجز مرة اخرى وجد بالداخل "مجدي الصياد" رمزي العدل وشقيقه الذي كان في الفيديو مع زوجته ودرات بينهم بعض المشادات.ودرات بينهم خناقة كبيرة بعد انقسام السجن لـ فريقين وقال مروان له:" انت كنت عايز تبق نظيف ومع النظاف ومعرفتش وكنت عايز تبق رجل اعمال ومعاك فلوس وبردوا معرفتش، انت اللي زيك هيموت صرصار ومحدش هيحس بيه"، مما أثار هذا الكلام جنون "مجدي الصياد" وأمر رجالته في السجن بالتعدي عليه بالضرب.مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة "الحياة" في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية لـ الفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.