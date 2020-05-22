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بيومي فؤاد يكتشف السر الذي بين يسرا وجومانا مراد

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة الحياة أمس، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا، التي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقات المسلسل وبالاخص بعد تغير محور الأحدث من الصراع على المال لـ استمرار يسرا في الانتقام من اشقائها بسبب قتلهم لـ نجلها.

وشهدت احداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "خيانة عهد" ذهاب "عهد" لـ "شيرين" جومانا مراد، لاعطائها أخر مبلغ من المال، وأثناء وجودها هناك، وجدت "شيرين" شخص يطرق الباب ويريد الدخول وكان "منعم" بيومي فؤاد ومن الواضح انها كان يراقبها بعدما بدا يشك بانه على علاقة بشخص أخر.

وطلب من "عهد" ان تحكي له سبب وجودها مع التي قتلت "هشام" ويبدوا على ملامحة الغضب، وحاولت "عهد" تهدئته وطلبت منه أن يجلس وقالت لـ "شيرين" أن تحكي ماذا حدث من الأول، فقالت له أن "فرح" هي وراء قتل "هشام" من خلال اعطائها مبلغ من المال وطلبت منها أن ترشده لـ طريق الادمان وانها أيضا التي قامت بـ ضربه على راسه حتى وافته المنية.

وكان "منعم" يسمع الكلام في زهول ولم يصدق ما تقوله، وقام وحاول التعدي على "شيرين" بالضرب وحاولت "عهد" تهدئته واصطحابه الى المنزل، ثم حكت له باقي القصة، وطلب منها ان يقف معها ولكن رفضت "عهد" وطلبت منه الابتعاد عن ذالك الموضوع لأن هذا حق نجلها وهي من تأخذ حقه.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة "الحياة" في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية لـ الفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.
بيومي فؤاد يكتشف السر الذي بين يسرا وجومانا مراد
بيومي فؤاد يكتشف السر الذي بين يسرا وجومانا مراد
بيومي فؤاد يكتشف السر الذي بين يسرا وجومانا مراد
بيومي فؤاد يكتشف السر الذي بين يسرا وجومانا مراد

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خيانه عهد

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