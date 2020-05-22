لامبورجيني هوراكان Super Trofeo تظهر بتمهويات خفيفة على الحلبة (فيديو)

ظهرت سيارة لامبورجيني هوراكان Super Trofeo تظهر بتمهويات خفيفة على الحلبة أثناء اختباراتها وقبل الكشف عنها، حيث التقطت عدسات المصورين فيديو للسيارة وهي تستعرض قدراتها.





وظهرت السيارة الجديدة بشكل مختلف بعض الشئ عن هوراكان Super Trofeo المخصصة للحلبات، ويقترح البعض أنها قد تكون النسخة القانونية على الطرقات من السيارة والتي ستحمل اسم Super Trofeo Omologato.





وكما نشاهد تحمل السيارة إضافات بارزة من الكربون فايبر وعجلات رياضية وجناح خلفي ضخم، بالرغم من ذلك لم تعلن لامبورجيني عن أي شيء متعلق بنسخة جديدة من

هوراكان حديثاً.



