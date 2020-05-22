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بعد اقترابه من الأهلي.. الزمالك يتدخل لافساد صفقة الأحمر
الجمعة 22/مايو/2020 - 03:16 ص
حسام مجدي
أتخذ نادي للزمالك موقف مفاجئ في الساعات القليلة الماضية بشأن عودة محمد إبراهيم نجم نادي مصر المقاصة مرة أخرى للفريق.
واقترح أحد مسئولو القلعة البيضاء فكرة الدخول في مفاوضات مع محمد إبراهيم ليعود إلى صفوف الفريق مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ولكن رفض أغلب مسئولو نادي الزمالك فكرة عودة محمد إبراهيم نهائيا إلى الأبيض مرة أخرى خاصة بعد التصريحات التي أطلقها في الفترة الأخيرة ضد النادي.
وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي أكدت أن هناك تفاوض بين النادي الأهلي ومحمد إبراهيم لينضم إلى القلعة الحمراء في الصيف واللاعب رحب بالأمر بشكل كبير.
يذكر أن نادي مصر المقاصة أكد أنه لا يمانع في بيع محمد إبراهيم في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.