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بعد اقترابه من الأهلي.. الزمالك يتدخل لافساد صفقة الأحمر

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:16 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

أتخذ نادي للزمالك موقف مفاجئ في الساعات القليلة الماضية بشأن عودة محمد إبراهيم نجم نادي مصر المقاصة مرة أخرى للفريق.

واقترح أحد مسئولو القلعة البيضاء فكرة الدخول في مفاوضات مع محمد إبراهيم ليعود إلى صفوف الفريق مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن رفض أغلب مسئولو نادي الزمالك فكرة عودة محمد إبراهيم نهائيا إلى الأبيض مرة أخرى خاصة بعد التصريحات التي أطلقها في الفترة الأخيرة ضد النادي.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي أكدت أن هناك تفاوض بين النادي الأهلي ومحمد إبراهيم لينضم إلى القلعة الحمراء في الصيف واللاعب رحب بالأمر بشكل كبير.

يذكر أن نادي مصر المقاصة أكد أنه لا يمانع في بيع محمد إبراهيم في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

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