آخر تطورات انتقال مارتينيز لبرشلونة

كشف تقرير صحفي، عن أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي، إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "أوليه"، فإن صفقة لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة قد تمت، وأصبح مارتينيز أغلى لاعب أرجنتيني في التاريخ.





وتابعت الصحيفة، أن الإعلان عن الصفقة أصبح قريب للغاية، وخصوصا بعد أسابيع مطولة بين إدارة برشلونة وإنتر ميلان.



