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خالد سرحان يعترف أمام النيابة بقتل زوجته عبير صبري

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:43 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة الحياة أمس، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، التي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقات المسلسل وبالاخص بعد تغير محور الأحدث من الصراع على المال لـ استمرار يسرا في الانتقام من اشقائها بسبب قتلهم لـ نجلها.

وشهدت احداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "خيانة عهد" اعتراف "مروان" خالد سرحان بقتله لزوجته "نادية" عبير صبري ضمن الأحداث معتمدا علي أنه سيقوم بتبرير قتلها بأنها كانت تخونه وأن هناك " فلاشة" عليها فيديو وهي تخونه مع رجل الأعمال مجدي الصياد.

وطلب "مروان" من شقيقته "عهد" أن تذهب لـ شقته القديمة وتأتي له بالفلاشة التي بها فيديو "نادية" مع "مجدي الصياد" وتاتي له في صباح ثاني يوم، إلا أن يسرا قامت بمحو محتوي الفلاشة ووضعت عليها صورة لنجلها هشام، وعندما اعترف سرحان طلب من النيابة أن تفتح الفلاشة لتجد دليل براءته إلا أن النيابة لم تجد إلا صورة هشام نجل يسرا ليضيع بذلك دليل خيانتها له.


مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة "الحياة" في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية لـ الفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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