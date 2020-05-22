حلا شيحة تطلب شهاده يسرا للخروج من القضية.. والأخيرة تسعى لمضاعفة الحبس





عرضت قناة الحياة أمس، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، التي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقات المسلسل وبالاخص بعد تغير محور الأحدث من الصراع على المال لـ استمرار يسرا في الانتقام من اشقائها بسبب قتلهم لـ نجلها.وشهدت احداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "خيانة عهد" استمرار "عهد" يسرا، في خطتها الانتقامية حيث قامت بـ التواصل مع محامي كان يعمل في مكتب شقيقها "مروان" وطلبت منه الترافع عن قضية "فرح" ولكن أشارت له بأنها تريند سجنها لـ 25 عاما، مقابل مبلغ مادي كبير، وهددته اذا تحدث مع احد سوف تنكر علاقتها به ولم يفكر أحد بأنها وراء هذه القضية.وبالفعل نفذ كلامها وذهب ثاني يوم لـ النيابة وقابل فرح وقال لها بأنه المحامي الذي يترافع عن القضية، ووعدها بانها سوف تخرج من القضية، وقالت "فرح" في النيابة بأن شقيقتها "عهد" هي من قامت بشراء لها العربية، وأنها لا تعلم شئ عن هذه المخدرات والدولارت، وطلبت شهادة شقيقتها "عهد".وطلبت النيابة "عهد" لـ التحقيق معها وأخذ شهادتها كما طلبت المتهمة، ولكن الصدمة في نفي "عهد" انها طلب منها توصيلها وأضافت بان يومها لم تخرج من المنزل أبدأ.مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة "الحياة" في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية لـ الفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.