أحمد صلاح حسني يشيد بإتقان أمير كراره تجسيد شخصية الشهيد المنسي في "الاختيار"





وعلق "حسني "علي الصوره قائلاً :".أبدعت يا حبيبي وألف مبروك واحد من أجمل الأعمال الوطنيه علي مدار التاريخ أعلم بالمجهود المبذول لخروج الإختيار للنور بهذا الشكل المحترم والمشرف سواء منك او من كل نجوم العمل.







وتابع" صلاح"الكل أبدع الكل أعطي كل ما في وسعة لتوصيل أقرب صوره للواقع شكراً أمير كراره شكراً بيتر ميمي شكراً باهر دويدار شكراً للشركة المنتجه التي لم تبخل بأي شئ لخروج هذا العمل بالتاريخي بهذه العظمه، مبروك.







يشار إلي أن الحلقة "28"من مسلسل "الإختيار" الذي إستشهد فيها المقدم أحمد صابر المنسي ومعظم جنود الكتيبه"103" رجاله الصاعقه المصرية، قد تسببت في موجه من الحزن علي جموع الشعب المصري، خاصه بعد عرض الحلقة مباشره .







ويتناول مسلسل "الإختيار" حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي إستشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.





ومسلسل الإختيار ﺇﺧﺮاﺝ: بيتر ميمي ، ﺗﺄﻟﻴﻒ: باهر دويدار، طاقم العمل: أمير كرارة أحمد العوضي، رضوى جودة، آسر ياسين، دينا فؤاد، سارة عادل.













نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة للفنان أمير كراره وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".