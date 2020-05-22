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لأول مرة تداول صور لمحمد رمضان أثناء تقبيله رأس الشهيد أحمد منسي بعد استشهاده

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:11 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

ظهر الفنان محمد رمضان، وهو يقبل رأس الشهيد أحمد صابر منسي، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح عام 2017.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لمحمد رمضان، وهو في جنازة الشهيد أحمد منسى، وظهر وهو يقبل رأسه قبل الوداع الأخير.

مسلسل الاختيار
يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.
لأول مرة تداول صور لمحمد رمضان أثناء تقبيله رأس الشهيد أحمد منسي بعد استشهاده
لأول مرة تداول صور لمحمد رمضان أثناء تقبيله رأس الشهيد أحمد منسي بعد استشهاده
لأول مرة تداول صور لمحمد رمضان أثناء تقبيله رأس الشهيد أحمد منسي بعد استشهاده
لأول مرة تداول صور لمحمد رمضان أثناء تقبيله رأس الشهيد أحمد منسي بعد استشهاده

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