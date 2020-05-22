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شاهد.. رد فعل أرملة الشهيد أحمد منسي وأولاده بعد استشهاده في "الاختيار" (فيديو)

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أوضحت أرملة الشهيد أحمد منسي، إنها كانت تنتظر لحظة استشهاد أحمد منسى منذ أول حلقة من مسلسل "الاختيار"، معبرة عن ذلك قائلة: "كنت خايفة وقلقانة من اللحظة دي".

وأضافت"يوم غريب من أوله كنت حاطة سيناريو للحظة استشهاد أحمد، بس حلقة انهاردة فاقت كل التوقعات، مشاعري كانت متضاربة مابين أنى خايفة وقلقانة وبين عاوزة اتفرج على الحلقة واشوف اللى حصل في الواقع".

وأشارت إلى أن الشهيد أحمد منسى، استشهد بنفس الطريقة التى استشهد بها أمير كرارة في "الاختيار"، مضيفة أن قالوا ليا إن أحمد استشهد بطلقة في رأسه من الخلف، وهذا ما وجدته في حلقة الاختيار، الأمر الذى أدهشنى وهذا يدل إلى أن صناع العمل كانوا حريصين على أدق التفاصيل.

مسلسل الاختيار
يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.


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