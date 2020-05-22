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"الفجر الفني" يسرد أبرز أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل "خيانة عهد" ليسرا

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة الحياة أمس، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، التي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقات المسلسل وبالاخص بعد تغير محور الأحدث من الصراع على المال لـ استمرار يسرا في الانتقام من اشقائها بسبب قتلهم لـ نجلها.

وشهدت احداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "خيانة عهد" استمرار يسرا في خطتها الإنتقاميه لاسترجاع حق نجلها "هشام" ويسرد لكم "الفجر الفني" في هذا التقرير ملخص الأحداث.

ـ طلب عهد من محامي يعمل في مكتب شقيقها مروان الترافع عن قضية فرح وأن يأتي لها بـ 25 سنة سجن.
ـ وذهبت عهد لـ مروان في النيابة وطلب منها أن تاتي له بـ الفلاشة الذي تحتوي على الفيديو المسئ لـ زوجته.
ـ التعدي من جانب رجال مجدي الصياد على مروان دهب في السجن الذي قابله صدفه في السجن.
ـ عزت طليق فرح يصل له خبر القبض عليها بقضية مخدرات.
ـ محامي فرح يكشف لـ عهد ماذا قالت فرح في النيابة، بأنها من قامت بشراء لها السيارة والمركز الطبي.
ـ عهد تذهب لـ النيابة للشهاده في قضية فرح وتنكر أنها تواصلت معها.
ـ منعم يربط الاحدث ببعضها ويكتشف أن عهد وراء هذه القضية.
ـ سارة تنفعل على والدها مروان بعد اكتشاف انه من قتل والدتها.
ـ على يكشف لـ والده أنه يعلم خيانة والدته له، ومروان يطلب منه أن يشهد بذالك ولكن يرفض.
ـ منعم يذهب لـ عهد عند شيرين وينصدم من الحقيقة.
ـ شيرين تحكي لـ منعم موقف مقتل هشام وعلى يد مين.
ـ انفعال منعم على شيرين وحاول ضربها بسبب معرفة الحقيقة.
ـ منعم يطلب من عهد الوقوف بجانبها في طريق الانتقام ولكن ترفض وتطلب منه الابتعاد.
ـ مروان يكشف لـ النيابة أنه قتل زوجته دفاع عن الشرف.
ـ مروان يعطي الفلاشة لـ وكيل النيابة التي بها فيديو زوجته ولكن لم يجد عليها غير صورة هشام.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة "الحياة" في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية لـ الفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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