العوضي ينشر صورة مفبركة له مع الإرهابي عشماوي.. والجمهور: "استخبى علشان الناس واخدة الموضوع جد"





الصورة مكتوب عليها الإرهابي: "الخائن هشام العشماوي".





يشار إلي أن الحلقة "28" من مسلسل "الاختيار" الذي إستشهد فيها المقدم أحمد صابر المنسي ومعظم جنود الكتيبه"103" رجاله الصاعقه المصرية، قد تسببت في موجه من الحزن علي جموع الشعب المصري، خاصه بعد عرض الحلقة مباشره .





ويتناول مسلسل "الإختيار" حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي إستشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.





ومسلسل الإختيار ﺇﺧﺮاﺝ: بيتر ميمي ، ﺗﺄﻟﻴﻒ: باهر دويدار، طاقم العمل: أمير كرارة أحمد العوضي، رضوى جودة، آسر ياسين، دينا فؤاد، سارة عادل.



