مفاجأة.. نجل "خاشقجي" يعلن العفو عن قاتليه

أعلن صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية بتركيا، عفوهم عمن قتلوه، في شهر رمضان الحالي.





وقال صلاح خاشقجي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين)"، مضيفا: "عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل"





يُذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشجقي، قتل في القنصلية السعودية باسطنبول، وأعلنت المملكة العربية السعودية القبض على عدد من المتهمين وتتم محاكمتهم.



