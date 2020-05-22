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مفاجأة.. نجل "خاشقجي" يعلن العفو عن قاتليه
الجمعة 22/مايو/2020 - 02:25 ص
الفجر
أعلن صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية بتركيا، عفوهم عمن قتلوه، في شهر رمضان الحالي.
وقال صلاح خاشقجي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين)"، مضيفا: "عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل"
يُذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشجقي، قتل في القنصلية السعودية باسطنبول، وأعلنت المملكة العربية السعودية القبض على عدد من المتهمين وتتم محاكمتهم.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي -آنذاك- عادل الجبير، إن مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول خطأ جسيم، مؤكدا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم به.
وأضاف الجبير في حديث لـ"فوكس نيوز"، أن العلاقات بين واشنطن والرياض ستتجاوز أزمة خاشقجي، وأن المملكة ستواصل تقديم المعلومات عن وفاة خاشقجي بمجرد توافرها.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن "تضارب التقارير عن خروج خاشقجي من القنصلية دفعنا للتحقيق".
وأكد الجبير أن البحث مستمر عن مكان جثة خاشقجي، مضيفا أن السعودية ستحاسب المسؤولين عن مقتل خاشقجي.
وشدد الجبير، على أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بحادثة وفاة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول.
وأكد الجبير لـ"فوكس نيوز"، أن البحث مستمر عن مكان جثة خاشقجي، مضيفا أن السعودية ستحاسب المسؤولين عن مقتل خاشقجي.