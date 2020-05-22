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تعليق رامز أمير على عرض مشاهده بمسلسل "الاختيار"

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:34 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



كتب القنان رامز أمير، رسالة لجمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عقب عرض حلقته اليوم بمسلسل "الاختيار" التي جسد بها شخصية النقيب البطل محمد طلعت السباعي، بنجاح كبير مما جعل الجمهور يبكي كثيراً ويصدقه.


فكانت رسالته:" و الله الواحد مقادر يفرح بأى مدح بيتقال على دوره، انا مجرد بمثل، البطل الحقيقى هو النقيب البطل محمد طلعت السباعى، هو اللى لازم نحيه كلنا على اللى عمله هو و ابطالنا، نشيلهم فوق راسنا و نتباهى بيهم و قدام الدنيا كلها، افرحوا بأبطالنا افرحوا للى عايشين و افرحوا اكتر للى استشهدوا، احكوا عن اليوم اللى وقف فيه اقل من 30 اسد من الصاعقة قدام اكتر من 150 كلب تكفيرى ، احكوا عن صمودهم، احكوا عن اللي حمى جثة الشهيد زميله بروحه، عن الارض اللى متخدتش، احكوا عن الكلاب اللى طلعوا يجروا فى الاخر ..و اخيرا بيادتكم فوق راسنا كلنا".



كان أمير يجسد الشهيد البطل "سباعي" في حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار" التي كانت تتضمن أحداث ملحمة البرث، استشهاد الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، الذي كان يتضمن المسلسل قصة حياته واستشهاده في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



يذكر أن مسلسل "الاختيار " بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، رضوى جودة، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ، الكثير من ضيوف الشرف في كل حلقة، من إخراج بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار".

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