والدة "الشهيد علي": "تمنيت يكون ليا 4 أولاد تاني بالجيش"

علقت فاطمة عباس، والدة الشهيد البطل المقاتل علي علي، على مشهد استشهاده بمسلسل "الاخيتار" مؤكدة فخرها بما قام به نجلها، عندما تسمع عن شجاعته وحبه للوطن وزملائه.





وقالت "عباس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "لما شفت مشهد استشهاده ودفاعه حسيت بجمال ورد الياسمين.. كان بيحارب ويحمى الشعب والوطن وسعيدة إن ابنى قام بموقف زى ده وكل الدنيا اتفرجت عليه..تمنيت ليا 4 عيال في الجيش يحاربون عشان أرضهم ووطنهم وعشان أخوهم".





وعن وفاة 6 أخوات لعلي قبله، قالت: "كل اللى كنت أنجبه يموت.. قلبي مليان قوة وإيمان"، مشيرة إلى أنه خاطب منذ عام ونصف، وكان على استعداد للزواج، مستطردة: "تزوج أحسن زواج".

عرضت منذ قليل الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.

ودارت أحداث الحلقة الـ28، ملحمة كمين البرث، التي شهدت استشهاد عدد كبير من رجال الجيش المصري، وانتهت الحلقة باستشهاد أحمد المنسي بعد قدرته على قتل عدد كبير من التكفيريين، وعرض صناع المسلسل أسماء وصور الشهداء الحقيقين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

قصة "الاختيار"

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل "الاختيار"

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرين‎.