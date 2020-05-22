زوجة "خالد مغربى": نفسي ابني يكمل مسيرة والده ويروح سيناء

علقت رضوى مجدي، زوجة خالد الشهيد خالد مغربي الشهير بـ"خالد دبابة"، على لحظة استشهاده التي تم تجسيدها بمسلسل "الاختيار"، قائلة "لحظة استشهاده كنت أشعر إننى أراه في الحقيقة وبقوله ارجع عشان خاطر ابنك وبنتك اللى مشفتهمش".





وقالت "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "ناس كتير تحدثوا ليا بعد الحلقة ولا أعرفهم، وقالوا إنهم قرأوا له القرآن.. حاجة زي دي فرحتني وأسعدتني.. والأطفال الصغار وجدوا لهم قدوة بجد يتعلموا منها حب الوطن".





وذكرت أنها تتابع أحداث المسلسل منذ بدايته، وكانت قلقلة من مشهد استشهاد زوجها، مؤكدة أن رسالة "الاختيار" وصلت لكل الناس.





وواصلت: "نفسي ابني يكمل مسيرة والده ويروح سيناء وتكون انتهت من الإرهابيين التكفيريين".

عرضت منذ قليل الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.

ودارت أحداث الحلقة الـ28، ملحمة كمين البرث، التي شهدت استشهاد عدد كبير من رجال الجيش المصري، وانتهت الحلقة باستشهاد أحمد المنسي بعد قدرته على قتل عدد كبير من التكفيريين، وعرض صناع المسلسل أسماء وصور الشهداء الحقيقين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

قصة "الاختيار"

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل "الاختيار"

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرين‎.