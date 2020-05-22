Advertisements

أرملة "المنسي" توجه رسالة للشهيد في قبره

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:13 ص
الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي
هدى عبدالرازق
وجهت منار سليم، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، رسالة إلى زوجها الشهيد، قائلة: "الآن وبعد 3 سنوات متأكدة انه شايفنا وروحه مالية الدنيا، ونفسي أقوله إن مصر بخير وتحولت وهي دي اللى كنت عاوزها وتحلم بيها، نفسي أطمنه على مصر.. ومتأكدة إنه مطمئن وشايف وعارف". 
 
وقالت "سليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "طلبت قبل دفنه أروح أشوفه وأسلم عليه وأودعه الوداع الأخير.. وقلت كلام لم أشعر به". 
 
وواصلت: "بعد ذلك أصدقائه أخبروني أنى بوسته من جبينه وقلتله اطمئن على مصر يا أحمد وهتبقى بخير.. دخلت في دوامة وكنت أسأل نفسي هل مصر فعلًا هتبقى بخير". 

وتابعت: "الآن وبعد 3 سنوات متأكدة انه شايفنا وروحه مالية الدنيا، ونفسي أقوله إن مصر بخير وتحولت وهي دي اللى كنت عاوزها وتحلم بيها، نفسي أطمنه على مصر.. ومتأكدة إنه مطمئن وشايف وعارف". 
 
عرضت منذ قليل الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين. 
 
ودارت أحداث الحلقة الـ28، ملحمة كمين البرث، التي شهدت استشهاد عدد كبير من رجال الجيش المصري، وانتهت الحلقة باستشهاد أحمد المنسي بعد قدرته على قتل عدد كبير من التكفيريين، وعرض صناع المسلسل أسماء وصور الشهداء الحقيقين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن. 
 
قصة "الاختيار" 
يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. 
 
أبطال مسلسل "الاختيار" 
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي. 
 
ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرين‎. 

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا وعزلها بمنزلها

منذ يوم

عاجل.. إصابة اثنين من أساتذة جامعة الفيوم بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| تحول نهار الصين إلى ليل دامس لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

بعد اقترابه من الأهلي.. الزمالك يتدخل لافساد صفقة الأحمر

منذ ساعتين

أول رد من دفعة تكليف مارس 2020 عقب حديث السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. رد فعل أرملة الشهيد أحمد منسي وأولاده بعد استشهاده في "الاختيار" (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

لأول مرة تداول صور لمحمد رمضان أثناء تقبيله رأس الشهيد أحمد منسي بعد استشهاده

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تامر أمين يكشف موعد انتهاء فيروس كورونا من مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إجمالي مصابي كورونا لـ 37 ألف (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وميلان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد العوضي يوجه رسالة للمصريين بشأن الحلقة الـ 29 المرتقبة من "الاختيار"

منذ حوالي 3 ساعات

أرملة "المنسي" توجه رسالة للشهيد في قبره

منذ ساعة

تعليق ناري لـ"السيسي" على بناء المساجد المخالفة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة ثانية في ترهونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بسبب معاملته السيئة لمرضى كورونا.. إقالة مدير حميات منوف

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل "الاختيار" والقنوات الناقلة له

تعرف على موعد عرض الحلقة الـ23 من مسلسل "الاختيار" والقنوات الناقلة له

تعرف على موعد عرض الحلقة الـ24 من مسلسل "الاختيار" والقنوات الناقلة له

تعرف على موعد عرض الحلقة الـ25 من مسلسل "الاختيار" والقنوات الناقلة له

تعرف على موعد عرض الحلقة الـ26 من مسلسل "الاختيار" والقنوات الناقلة له

تعرف على موعد عرض الحلقة الـ27 من مسلسل "الاختيار" والقنوات الناقلة له

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:46 ص

عاجل| بسبب معاملته السيئة لمرضى كورونا.. إقالة مدير حميات منوف

عاجل.. إصابة اثنين من أساتذة جامعة الفيوم بكورونا

01:32 ص

عاجل| تحول نهار الصين إلى ليل دامس لهذا السبب

04:01 م

أول رد من دفعة تكليف مارس 2020 عقب حديث السيسي

01:36 م

بعد اقترابه من الأهلي.. الزمالك يتدخل لافساد صفقة الأحمر

03:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»