أرملة "المنسي" توجه رسالة للشهيد في قبره

وجهت منار سليم، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، رسالة إلى زوجها الشهيد، قائلة: "الآن وبعد 3 سنوات متأكدة انه شايفنا وروحه مالية الدنيا، ونفسي أقوله إن مصر بخير وتحولت وهي دي اللى كنت عاوزها وتحلم بيها، نفسي أطمنه على مصر.. ومتأكدة إنه مطمئن وشايف وعارف".

وقالت "سليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "طلبت قبل دفنه أروح أشوفه وأسلم عليه وأودعه الوداع الأخير.. وقلت كلام لم أشعر به".

وواصلت: "بعد ذلك أصدقائه أخبروني أنى بوسته من جبينه وقلتله اطمئن على مصر يا أحمد وهتبقى بخير.. دخلت في دوامة وكنت أسأل نفسي هل مصر فعلًا هتبقى بخير".





وتابعت: "الآن وبعد 3 سنوات متأكدة انه شايفنا وروحه مالية الدنيا، ونفسي أقوله إن مصر بخير وتحولت وهي دي اللى كنت عاوزها وتحلم بيها، نفسي أطمنه على مصر.. ومتأكدة إنه مطمئن وشايف وعارف".

عرضت منذ قليل الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.

ودارت أحداث الحلقة الـ28، ملحمة كمين البرث، التي شهدت استشهاد عدد كبير من رجال الجيش المصري، وانتهت الحلقة باستشهاد أحمد المنسي بعد قدرته على قتل عدد كبير من التكفيريين، وعرض صناع المسلسل أسماء وصور الشهداء الحقيقين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

قصة "الاختيار"

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل "الاختيار"

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرين‎.