محمد عز يكشف مفاجأة عن أحد أبطال معركة البرث الحقيقيين

أعرب الفنان محمد عز، أحد أبطال مسلسل "الاختيار"، وصاحب شخصية المجند "خالد علي"، بالمسلسل، عن سعادته بمشاركته في المسلسل، لافتا إلى أن صاحب الشخصية الحقيقية بالمسلسل مازال على قيد الحياة، وكان يحضر معهم التصوير، وروى لهم تفاصيل مهمة.





وأشار "عز"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن البطل خالد علي كان مبتسمًا طوال الوقت، مضيفا: "اللحظة اللي اتغير فيها لما شاف الناس اللي لعبت دور التكفيريين.. وشه اتغير، والبسمة فارقته".





ووجه الفنان محمد عز، رسالة إلى المصريين، قائلا: "متحفظوش وش الممثلين في المسلسل.. احفظوا الأبطال الحقيقيين، إحنا ممثلين".



