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محمد عز يكشف مفاجأة عن أحد أبطال معركة البرث الحقيقيين

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:46 ص
أمير كرارة ومحمد عز
أمير كرارة ومحمد عز
هدى عبدالرازق
أعرب الفنان محمد عز، أحد أبطال مسلسل "الاختيار"، وصاحب شخصية المجند "خالد علي"، بالمسلسل، عن سعادته بمشاركته في المسلسل، لافتا إلى أن صاحب الشخصية الحقيقية بالمسلسل مازال على قيد الحياة، وكان يحضر معهم التصوير، وروى لهم تفاصيل مهمة.

وأشار "عز"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن البطل خالد علي كان مبتسمًا طوال الوقت، مضيفا: "اللحظة اللي اتغير فيها لما شاف الناس اللي لعبت دور التكفيريين.. وشه اتغير، والبسمة فارقته".

ووجه الفنان محمد عز، رسالة إلى المصريين، قائلا: "متحفظوش وش الممثلين في المسلسل.. احفظوا الأبطال الحقيقيين، إحنا ممثلين".

عرضت قبل قليل الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين. 
 
ودارت أحداث الحلقة الـ28، ملحمة كمين البرث، التي شهدت استشهاد عدد كبير من رجال الجيش المصري، وانتهت الحلقة باستشهاد أحمد المنسي بعد قدرته على قتل عدد كبير من التكفيريين، وعرض صناع المسلسل أسماء وصور الشهداء الحقيقين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن. 
 
قصة "الاختيار" 
يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. 
 
أبطال مسلسل "الاختيار" 
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي. 
 
ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرين‎. 

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