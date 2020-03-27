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قرارات صادمة من الاتحاد الانجليزي بشأن النشاط الكروي

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:40 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تلقيت الجماهير الإنجليزي قرارات صادمة من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بشأن النشاط الكروي في البلاد والذي توقف لمدة شهر خوفا من انتشار فيروس كورونا.

‏وأعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة بشكل رسمي إلغاء موسم 2019/20 في الدرجات من الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وشطب جميع نتائج هذا الموسم فيها.

بينما أشارت تقارير انجليزية اليوم الجمعة أن بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وبطولة الدوري الانجليزي للدرجة الاولي " شامبيون شيب وباقي البطولات الانجليزية لن تعود في 30 ابريل كما كان مقررًا حيث تم إخبار الانديه بأن العودة مستحيلة وسيتم تحديد موعد جديد في الأسبوع القادم.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ينفرد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة الإنجليزية متفوقا علي حامل اللقب نادي مانسشتر سيتي برصيد 19 نقطة ويتبقي له 6 نقاط علي حسم بطولة البريميرليج التي غابت عن خزائن الفريق لمدة 30 عاما.

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