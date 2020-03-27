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محمد التاجي لـ"الفجر الفني" هذه نصيحتي لمواجهة فيروس "كورونا"

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:53 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجه الفنان محمد التاجي، نصيحته لكل جمهوره ومحبيه لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، الذي انتشر مؤخراً في العالم ومصر، وتسبب في وفاة عدد من المصريين.

وقدم  التاجي من خلال "الفجر الفني" نصيحته لكل جمهوره قائلًا: "النصيحة أنا قولتها وأحفادى قالوها علشان خاطرنا خليكوا في البيت هي الوقاية مش مضمونة أوي بس هو ده الشئ الوحيد اللي احنا نقدر نتكلم عنه دلوقتي لحد ما يجلنا الفرج يارب يبقى الفرج قريب هو كله بيد الله مش بأيدينا إحنا"


في سياق آخر يشارك محمد التاجي في مسلسل "فلانتينو" الذي تدور أحداثه حول شخصية نور عبدالمجيد، الشهير بفالنتينو، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ وتقع بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل.

"فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.


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