برشلونة يصدر بياناً رسمياً بشأن أزمة رواتب اللاعبين

حرص مسئولو نادي برشلونة الإسباني على اصدار بيانا رسميا منذ قليل بشأن الأزمة الأخيرة وهى رواتب اللاعبين والعاملين بالنادي بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.



وجاء بيان نادي برشلونة كالتالي :-



"سيكون هناك تخفيض في ساعات العمل، وسيكون هناك تخفيض في أجور اللاعبين وغير الرياضيين مثل الطاقم الطبي وتبعات ذلك وكل من يعمل في النادي ويتقاضى راتب سوف يخفض أجره".



ويعد هذا القرار بعد الخسائر المالية الكبرى التي تعرض لها نادي برشلونة بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة.



وسوف يكون نادي برشلونة في أزمة كبرى بفترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد هذة الأزمة المالية، وأشارت بعض التقارير إلى أن بعض الصفقات قد تفشل بسبب هذا الجانب.