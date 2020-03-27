كورونا يُدمر كرة القدم.. زيادة عدد المصابين في الملاعب و 4 حالات وفاة

لايزال يعاني العالم في الفترة الأخيرة من كارثة كبرى بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بل وأثر على الحياة في أغلب دول العالم أن لم تكن كل دول العالم.



إلغاء الدوريات العالمية بسبب كورونا

وتسبب فيروس كورونا في إلغاء الدوريات العالمية أجمعها كالدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني وغيرها بالاضافه إلى البطولات الأوروبية كبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي واليورو.



ولكن كانت الفاجعه الأكبر هي ظهور إصابات بين نجوم كرة القدم بفيروس كورونا وكانت النسبة الأكبر في إيطاليا بالطبع بل وظهرت حالة وفيات لنجوم كرة القدم بسبب الفيروس مما نشر الرعب أكثر بين الناس.



حالات الإصابة حتى الآن في عالم كرة القدم

وتعرض أغلب نجوم كرة القدم وأغلب الأندية إلى إصابة بفيروس كورونا والتي سنستعرضها معكم في التقرير التالي:



-إيطاليا

سجلت إيطاليا أكبر عدد إصابات بحالات كورونا حتى الآن سواء داخل كرة القدم أو خارجها ولكن بالنسبة لكرة القدم فقد أعلن نادي يوفنتوس عن إصابة 3 لاعبين وهم باولو ديبالا وروجاني وبليز ماتويدي.



بينما أعلن نادي سامبدوريا عن إصابة خمسة لاعبين بفيروس كورونا وهم: "مانولو جابياديني وعمر كولي وألبي إكدال وأنتونيو لا جومينا ومورتن تورسبي".



كما أعلن نادي ميلان عن إصابة كل من باولو مالديني أسطورة الفريق السابق ونجله دانييل مالديني مهاجم فريق الشباب بالنادي.



وكشف نادي ريجيو أوداتشي المنافس في دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا إصابة مدافعه فافالي بفيروس كورونا.

وأعلن نادي فيرونا الإيطالي عن حالة جديدة لفيروس كورونا في الفريق وتعرض لها اللاعب ماتيا زاكايني.



-إسبانيا

كشف نادي إسبانيول عن إصابة 7 لاعبين من لاعبي الفريق الأول بالنادي ولكن لم يعلن النادي عن هويتهم، فيما أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعب سلة فقط بفيروس كورونا ولكن قام بوضع جميع لاعبو الفريق في حجر صحي كإجراء وقائي.



وأعلن نادي برشلونة هو الأخر عن أول إصابة بفيروس كورونا حيث تعرض كل من رامون كانال رئيس الجهاز الطبي لفريق برشلونة وجوسيب أنطوني جوتييريز طبيب فريق كرة اليد.



كما أصيب فيرناندو مارتين ألفاريز رئيس نادي ريال مدريد السابق بفيروس كورونا منذ عدة أيام بالاضافه إلى إصابة الصيني وو لي مهاجم نادي إسبانيول.



وكشف نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني اكتشاف 15 حالة مصابة بفيروس كورونا من بينهم 3 لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم.



كما أعلن نادي فالنسيا الإسباني إصابة 35% من لاعبي الفريق والإداريين والأطقم الفنية والإدارية بفيروس كورونا بعد زيارة الأخير لإيطاليا لمواجهة نادي أتالانتا في دوري الأبطال.



-إنجلترا

وقد تعرض كالوم هودسون أودوي لاعب نادي تشيلسي إلى إصابة بفيروس كورونا ولكنه تعافى منه سريعا، بينما أعلن نادي بورنموث عن 5 إصابات داخل الفريق الأول من بينهم "أرتورو بوروك" ولم يكشف عن باقي الأسماء.



فيما تعرض بعض لاعبو ليستر سيتي إلى إصابة بفيروس كورونا حسب ما أعلن النادي وتم وضع جميع اللاعبين في الحجر الصحي.



وتعرض أيضا ميكل أرتيتا مدرب نادي أرسنال إلى إصابة بفيروس كورونا وتم وضعه في الحجر الصحي ولكنه تماثل إلى الشفاء حاليا.



وأعلن نادي بورتسموث الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بإنجلترا عن إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا وهم: "جيمس بولتون مدافع الفريق، أندي كانون لاعب خط وسط الفريق وسين راجيت مدافع الفريق".



وتعرض بعض اللاعبون السابقون إلى إصابة بفيروس كورونا مثل كليف ألين لاعب توتنهام والمنتخب الإنجليزي الأسبق وجاري لينكر نجم المنتخب السابق.



-تركيا

وشهد الدوري التركي في الفترة الأخيرة العديد من الإصابات بفيروس كورونا جيث تعرض فاتح تيرم مدرب نادي جلطة سراي إلى الإصابة بالاضافه إلى عبد الرحيم شكران البيرق نائب رئيس النادي وزوجته.



-البرتغال

وسجلت البرتغال حالتين إصابة بفيروس كورونا حتى الآن من نجوم كرة القدم وهم جوزيه بسيرو مدرب منتخب فنزويلا وخورخي جيسوس مدرب نادي فلامينجو.



-ألمانيا

وشهد الدوري الألماني ظهور حالة إصابة وحيدة بفيروس كورونا وهو وكا كيليان نجم نادي بارديون.



الدنمارك

بالاضافه إلى إصابة أخرى في الدنمارك وهو توماس كالينبرج نجم منتخب الدنمارك السابق.



-الصين

ولم تعلن الصين ألا عن حالة إصابة وحيده بفيروس كورونا حيث تعرض البلجيكي مروان فيلان لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد والمعار لصفوف نادي شاندونج الصيني إلى الإصابة حسب ما أعلن ناديه.



-اليونان

وتعرض رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني إلى إصابة بفيروس كورونا هو الأخر.



-السعودية

وأعلنت السعودية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الدوري السعودي حيث تعرض هاشم الهاشم لاعب شباب نادي الهدى السعودي إلى الإصابة بالفيروس.



-مصر

كما تم الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في الملاعب المصرية وتعرض لها وليد عبد الله مدرب حراس مرمى نادي المدينة المنورة الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة المصري.



-أمريكا

كانت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا كثيرا جدا وبالتحديد في دوري كرة السلة بالدولة.



-الأرجنتين

وتعرض هوجو جاتي حارس مرمى منتخب الأرجنتين إلى إصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية وتم إحتجازه في إحدى المستشفيات في إسبانيا.



-حالات الوفيات

وقد ازدادت حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم لتصل إلى 4 حالات حتى الآن وهم لورنزو سانز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق وفرانشيسكو جاريسا مدرب نادي أتلتيكو بورتادا ألتا بمدينة مالاجا.



بالاضافه إلى عبد القادر محمد فرح نجم منتخب الصومال السابق عن عمر يناهز 59 عام بسبب فيروس كورونا ووفاة الجزائري عثمان تيجاني المصارع السابق عن عمر يناهز 47 عام.

