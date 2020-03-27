Advertisements
Advertisements
Advertisements

لاعب برايتون وطبيب برشلونة آخر المصابين بفيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements
تتوالي الأخبار بين وسائل الإعلام العالمية، حول المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد، والذي انتشر بصورة كبيرة بين جميع دول العالم.

وعلى المستوى الكروي، شهدت قائمة المصابين بفيروس كورونا اسمين جديدين اليوم، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام.

في برشلونة، تم التأكيد على إصابة رئيس الطاقم الطبي للنادي الكتالوني، رامون كانال، بالإضافة لطبيب فريق كرة اليد، جوزيب أنطوني جوتيريز.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو خبر إصابة الثنائي في برشلونة، ونفت في الوقت ذاته وجود أي حالة إصابة بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

كما أعلن نادي برايتون الإنجليزي إصابة أحد لاعبه بفيروس كورونا، دون الإفصاح عن اسمه.

وأذاعت صحيفة ديلي ميل البريطانية الخبر، بعد أيام قليلة من تعافي لاعب تشيلسي الإنجليزي كالوم هودسون أودوي.

وأطلق رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي "روكو كوميسو" مفاجأة من العيار الثقيل منذ أيام قليلة، بإعلانه إصابة 10 لاعبين من فريقه بفيروس كورونا، دون الإعلان عن أسماء.

كما إنضم ماركو سبورتيلو حارس أتالانتا لقائمة المصابين، بعد أن أعلن النادي الإيطالي في بيان رسمي إصابة اللاعب.

وكانت شائعات عديدة قد تحدثت حول إصابة الكاميروني جويل ماتيب لاعب ليفربول الإنجليزي بكورونا، إلا أن عدة مصادر نفت الأمر جملة وتفصيلاً.

أخبار تهمك

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل تعافي 10 إيطاليين من فيروس كورونا في صعيد مصر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - بشرة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

منذ حوالي 5 ساعات

القيعي: نعاني من "الزملكة" ولم أسىء لأحمد فتحي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - تفاصيل تجديد أحمد فتحي عقده مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلن عن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

منذ حوالي 6 ساعات

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

09:22 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

02:59 م

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

05:51 م

عاجل - تفاصيل تجديد أحمد فتحي عقده مع الأهلي

11:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status