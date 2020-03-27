لاعب برايتون وطبيب برشلونة آخر المصابين بفيروس كورونا

تتوالي الأخبار بين وسائل الإعلام العالمية، حول المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد، والذي انتشر بصورة كبيرة بين جميع دول العالم.



وعلى المستوى الكروي، شهدت قائمة المصابين بفيروس كورونا اسمين جديدين اليوم، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام.



في برشلونة، تم التأكيد على إصابة رئيس الطاقم الطبي للنادي الكتالوني، رامون كانال، بالإضافة لطبيب فريق كرة اليد، جوزيب أنطوني جوتيريز.



وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو خبر إصابة الثنائي في برشلونة، ونفت في الوقت ذاته وجود أي حالة إصابة بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.



كما أعلن نادي برايتون الإنجليزي إصابة أحد لاعبه بفيروس كورونا، دون الإفصاح عن اسمه.



وأذاعت صحيفة ديلي ميل البريطانية الخبر، بعد أيام قليلة من تعافي لاعب تشيلسي الإنجليزي كالوم هودسون أودوي.



وأطلق رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي "روكو كوميسو" مفاجأة من العيار الثقيل منذ أيام قليلة، بإعلانه إصابة 10 لاعبين من فريقه بفيروس كورونا، دون الإعلان عن أسماء.



كما إنضم ماركو سبورتيلو حارس أتالانتا لقائمة المصابين، بعد أن أعلن النادي الإيطالي في بيان رسمي إصابة اللاعب.

