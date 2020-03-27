عبد الحق نوري يستيقظ بعد غيبوبة دامت ثلاث سنوات

نقلت وسائل إعلام هولندية تصريحات عبد الرحيم نوري شقيق الهولندي ذو الأصول المغربية عبد الحق نوري نجم آياكس أمستردام التي كشف خلالها أن شقيقه استيقظ من غيبوبته التي تعرض لها منذ يوليو 2017 الماضي وأنه غادر المستشفى.





وذكرت شبكة في بي الهولندية أن عبد الحق نوري دخل في غيبوبة منذ صيف 2017 وذلك بعد أن تعرض للإصابة أثناء مباراة فريقه الهولندي الودية أمام فيردر بريمن الألماني مما تسببت في تحطم العديد من خلايا المخ ولم يستيقظ من يومها.





وأشارت الشبكة الهولندية إلى أن آياكس تعهد بأنه سيتكفل بكل ما يتعلق بعملية تعافي نجمه السابق والذي كان ضمن أفراد الجيل الذهبي مع كلا من دوني فان دي بيك وفرينكي دي يونج ودي ليخت.





وقال عبد الرحيم نوري شقيق اللاعب في تصريحات نقلتها شبكة في بي الهولندية :" استفاق عبد الحق نوري وهو حاليًا يأكل ويغفو ويستيقظ ولكنه طريح الفراش".





واختتم عبد الرحيم تصريحاته قائلاً: "أعتقد أن الخطوة المقبلة ستكون أن يكون واعيًا لما يحدث حوله وأن يتعامل بشكل اعتيادي مع عائلته، إنه يعتمد علينا كليًا، ستكون لحظات التواصل فيما بعد هي الأفضل".