Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة وراء حريق نادي الزمالك

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 26 مارس حريق هائل بجوار النادي.

وجاء السبب الحقيقي وراء حريق نادي الزمالك هو اشتعال المجمع الطبي الخاص بالحامدية الشاذلية بجوار النادي مباشرة.

وحسب ما ذكره المتواجدين حول موقع الحريق فقد اشتعلت بعض النيران بالأخشاء المتواجدة داخل نادي الزمالك ولكن تم السيطرة على الحريق.

وقام اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدلع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وبالفعل تمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق دون أن يكون هناك أي مصابين من الحريق.

يذكر أن نادي الزمالك خالي من الأعضاء في الفترة الحالية بعد إعلان مرتضى منصور رئيس النادي إغلاقه لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا.

أخبار تهمك

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل تعافي 10 إيطاليين من فيروس كورونا في صعيد مصر

منذ أقل من ساعتين

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تفاصيل تجديد أحمد فتحي عقده مع الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن عن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

منذ حوالي 4 ساعات

القيعي: نعاني من "الزملكة" ولم أسىء لأحمد فتحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

09:22 م

عاجل - تفاصيل تجديد أحمد فتحي عقده مع الأهلي

11:49 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

02:59 م

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

11:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status