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التفاصيل الكاملة وراء حريق نادي الزمالك
الجمعة 27/مارس/2020 - 01:33 ص
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حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 26 مارس حريق هائل بجوار النادي.
وجاء السبب الحقيقي وراء حريق نادي الزمالك هو اشتعال المجمع الطبي الخاص بالحامدية الشاذلية بجوار النادي مباشرة.
وحسب ما ذكره المتواجدين حول موقع الحريق فقد اشتعلت بعض النيران بالأخشاء المتواجدة داخل نادي الزمالك ولكن تم السيطرة على الحريق.
وقام اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدلع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.
وبالفعل تمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق دون أن يكون هناك أي مصابين من الحريق.
يذكر أن نادي الزمالك خالي من الأعضاء في الفترة الحالية بعد إعلان مرتضى منصور رئيس النادي إغلاقه لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا.